Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе в Турции

Взрыв прогремел на нефтепроводе в Турции. Фото: кадр из видео

В турецком городе Кахраманмараш произошел взрыв на нефтепроводе, повлекший за собой пожар, передает Hurriyet.

Отмечается, что пожар распространился на шоссе Кахраманмараш-Газиантеп и перекинулся на жилые кварталы. Как сообщили местные СМИ, в этот район было направлено много пожарных машин и бригад скорой помощи. Трасса закрыта для движения в обоих направлениях.

Известно, что данный нефтепровод принадлежит акционерному обществу "Трубопроводы и транспортировка нефти" (BOTAS).

Глава муниципалитета Хайреттин Гюнгер заявил, что в результате ЧП никто не пострадал. Причины взрыва пока устанавливаются. Возгорание было потушено усилиями 19 пожарных автомобилей, отметил он.

Осенью прошлого года автобус с туристами из Украины перевернулся в Турции, погиб один человек – водитель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951832-moschnyy-vzryv-progremel-na-nefteprovode-v-turtsii/