Девять человек погибли при крушении поезда в Индии

Крушение поезда произошло в Индии. Фото: twitter.com/ANI

В Индии в штате Западная Бенгали произошло крушение поезда. В происшествии погибли девять человек и более 70 пострадали, передает The National.

По словам пассажиров, после "неизвестного рывка" 12 вагонов поезда сошли с рельсов. Многие пассажиры оказались в ловушке в искореженных вагонах, спасателям пришлось разрезать вагоны, чтобы освободить выживших.

На место крушения были направлены две группы Национальных сил по оказанию помощи при стихийных бедствиях (NDRF) в составе 100 человек.

Министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав заявил, что возьмет под контроль расследование данного инцидента.

"Предварительное расследование показывает, что в локомотивном оборудовании произошел сбой. Комиссия по безопасности на железнодорожном транспорте проводит расследование, чтобы найти основную причину аварии", – сказал Вайшнав.

Правительство Индии сообщило, что семьям погибших и раненых будут выплачены компенсации.

Ранее в Индии 12 человек погибли в давке во время религиозного праздника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951157-devyat-chelovek-pogibli-pri-krushenii-poezda-v-indii/