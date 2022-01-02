Две трассы закрыли из-за снегопада и метели в Атырауской области

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Две трассы в Атырауской области пришлось закрыть из-за сильных метелей и снегопадов, передает МИА "Казинформ".

Как агентству сообщили в пресс-службе ДЧС региона, сегодня в 08:30 утра для всех видов транспорта перекрыли движение на отрезке трассы "Уральск-Атырау" с 189 по 482 километр.

На данный момент дорога закрыта на протяжении от границы Атырауской области до города Уральск. Причиной для закрытия стал снегопад и метель.

Также сегодня в 11:50 утра в Управлении пассажирского транспорта и автодорог Атырауской области сообщили о закрытии движения на участке трассы А-28 "Атырау-Индер" с 64 по 164 километр.

На текущее время дорога закрыта от поселка Махамбет до поселка Индер для всех видов автотранспорта.

В данном случае дорогу закрыли из-за тумана и гололеда.

В ДЧС Атырауской области казахстанцев убедительно попросили воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949628-dve-trassy-zakryli-iz-za-snegopada-i-meteli-v-atyrauskoy-oblasti/