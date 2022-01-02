Спасатели вызволили семью с тремя детьми, застрявшую из-за снега на трассе в ВКО

Место происшествия. Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

1 января на трассе "Аягоз-Караул" в Аягозском районе из-за снега застряла машина, внутри которой находилась семья с тремя детьми. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС ВКО в Instagram.

В ведомстве рассказали, что машина застряла в районе сельского округа Акшатауский примерно в 10 часов вечера. Указывается, что семья ехала на зимовку.

Самостоятельно вызволить авто они не смогли, поэтому обратились за помощью к спасателям. Получив информацию, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники ПЧ-22.

Они отбуксировали машину на расчищенный участок дороги, после чего сопроводили семью до города Аягоз.

В Департаменте по ЧС казахстанцев попросили помнить о мерах безопасности на дороге, а также призвали ни в коем случае не покидать свои населенные пункты, если машина не оборудована, а также если синоптики или спасатели объявляли штормовые предупреждения.

При чрезвычайной ситуации гражданам посоветовали незамедлительно обращаться по номеру 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949627-spasateli-vyzvolili-semyu-s-tremya-detmi-zastryavshuyu-iz-za-snega-na-trasse-v-vko/