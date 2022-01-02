Мужчину унесло на воздушном шаре в Алматинской области

Иллюстративное фото: pixabay

В Алматинской области мужчину на воздушном шаре унесло в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Инцидент произошел 1 января.

"В 16:43 на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в горно-лыжном комплексе "Ак-булак" Талгарского района в результате порывистого ветра и обрыва страховочных канатов человека на воздушном шаре унесло в сторону гор", - сообщили в департаменте по ЧС.

На место вызова выехали спасатели и кинологи. Мужчину удалось найти в ущелье "Салдатсай", спасатели доставили его в безопасное место.

Как оказалось, в корзине улетевшего шара был инструктор по полетам на воздушном шаре. Благодаря навыкам управления и самоспасения ему удалось самостоятельно приземлиться на холме.

Фото: ДЧС Алматинской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949594-muzhchinu-uneslo-na-vozdushnom-share-v-almatinskoy-oblasti/