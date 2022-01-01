Горящий автомобиль сняли на видео на трассе в Мангистауской области

Кадр из видео: Lada.kz

Белый внедорожник загорелся на дороге в Мангистауской области. Инцидент произошел на трассе Актау-Форт-Шевченко.

Видео с горящим автомобилем было снято очевидцами, которые утверждали, что пожар мог произойти из-за утечки газа, пишет "Лада".

Инцидент прокомментировали в ДЧС региона. В ведомстве корреспондентам рассказали, что возгорание автомобиля Toyota Hilux произошло на 35-м км от поселка Акшукур в Тупкараганском районе.

Пожар ликвидирован в 19:35. В тушении пожара участвовали 6 человек и одна единица техники.

К счастью, никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949552-goryaschiy-avtomobil-snyali-na-video-na-trasse-v-mangistauskoy-oblasti/