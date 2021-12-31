Сотрудницу роддома насмерть зажало лифтом в Уральске

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Сотрудницу областного перинатального центра насмерть зажало между кабиной грузового лифта и шахтой в Уральске. О трагедии сообщили в ДЧС Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Спасатели отметили, что вызов о чрезвычайном происшествии поступил около девяти утра 31 декабря. На место выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО.

"Вызов поступил из третьего роддома, где 50-летняя пострадавшая работала лифтером. Женщину зажало насмерть между кабиной и шахтой грузового лифта. Спасатели извлекли тело", - отметили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

В полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование. Будет принято решение о квалификации дела.

"По предварительной версии, женщина упала в шахту лифта, после чего ее придавило кабиной. В результате пострадавшая скончалась", - пояснили в департаменте полиции региона.

Назначен ряд экспертиз. Также будет произведено техническое обследование лифта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949521-sotrudnitsu-roddoma-nasmert-zazhalo-liftom-v-uralske/