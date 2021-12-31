Автомобиль загорелся в Атырауской области (фото)

Фото с места ЧП: официальный сайт ДЧС Атырауской области

Вчера, 30 декабря, в селе Миялы Атырауской области загорелся автомобиль. ЧП обошлось без жертв и пострадавших, сообщается на официальном сайте ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о горящем автомобиле в селе Миялы Кызылкугинского района поступило на пульт ДЧС примерно в 9 утра.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля Toyota.

Огнеборцам удалось потушить пожар менее чем за 20 минут. Пострадавших нет.

Фото с места ЧП: официальный сайт ДЧС Атырауской области

"ДЧС Атырауской области предупреждает: во избежание чрезвычайных ситуаций на транспортных средствах следите за исправностью своего автомобиля, вовремя устраняйте неполадки.

При чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по номеру 101 или 112", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949458-avtomobil-zagorelsya-v-atyrauskoy-oblasti-foto/