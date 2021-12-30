Смерть матери и четверых детей в Туркестане: бизнесменам вынесли приговор

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В феврале текущего года в одном из домов в Туркестане обнаружили тела матери и четверых ее несовершеннолетних детей. Семья отравилась угарным газом. На скамье подсудимых оказались двое предпринимателей. Им вынесли приговор, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Туркестанский городской суд.

Рассмотрено уголовное дело в отношении двух бизнесменов, обвиняемых в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.306 УК РК), а также в изготовлении поддельных документов, печатей, бланков (ч.1 ст.385 УК РК).

Согласно материалам дела, потерпевшая обратилась с просьбой провести газопровод к своему дому к наемным работникам ТОО. Они сообщили об этом директору товарищества.

Руководитель организации, зная, что сотрудники не имеют специальных навыков в области монтажа газопровода, а также, что у потерпевшей отсутствует технический договор, выданный уполномоченным органом, согласовал с ней размер оплаты за услуги и дал соответствующие указания своим работникам.

Кроме того, глава компании от имени потерпевшей подал документы в профильную организацию, не имея на это доверенности.

В документах он указал, что устанавливает в доме сертифицированную котельную. На основании этих сведений на дом женщины был выдан технический договор.

Предприниматель для составления исполнительного технического документа передал знакомому эскиз проекта и техническое условие, которые были нарисованы собственноручно.

Последний собрал и передал в профильную организацию подложные проектные документы и исполнительную техническую документацию.

В результате вышеуказанных преступных действий потерпевшая и четверо ее детей скончались от острого отравления окисью углерода.

Вина подсудимых была доказана заключениями судебно-медицинской и судебно-технологической экспертиз и показаниями свидетелей.

Наличие на иждивении у бизнесменов несовершеннолетних детей, возмещение материального ущерба и морального вреда отнесены к обстоятельствам, смягчающим их уголовную ответственность. Отягчающие обстоятельства не установлены.

Приговором суда предприниматели признаны виновными по предъявленным обвинениям, им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому.

"Приговор не вступил в законную силу", - отметили в суде Туркестана.

Напомним, 27 февраля 2021 года на пульт дежурного ДЧС поступило сообщение об обнаружении в частном доме тел 5 человек, в том числе 4 несовершеннолетних детей.

Выяснилось, что семья погибла от отравления угарным газом. В полиции озвучили подробности трагедии. Также правоохранители сообщали о задержании директора фирмы по установке газового оборудования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949291-smert-materi-i-chetveryh-detey-v-turkestane-biznesmenam-vynesli-prigovor/