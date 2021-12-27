Крупная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске, пострадал рабочий

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Петропавловске на территории ТЭЦ-2 произошла авария: вышли из строя сразу два котлоагрегата. В результате инцидента пострадал рабочий.

Как пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу АО "Севказэнерго", 24 декабря в 11:30 в котельном цехе ТЭЦ-2 во время запуска котлоагрегата №3 произошел разрыв водоотпускной трубы.

Из-за этого пострадал рабочий-огнеупорщик, он получил обширные ожоги тела.

"После оказания первой помощи пострадавшего госпитализировали в больницу. Точную причину случившегося будет устанавливать специальная комиссия, которую сформирует управление государственной инспекции труда акимата Северо-Казахстанской области", - пояснили в пресс-службе.

Главврач Многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи Жанна Маутова добавила, что состояние пациента 1994 года рождения в данный момент оценивается как тяжелое: у него обожжены лицо, шея, кисти, ягодицы, поясница и ноги.

"Пациент был доставлен скорой помощью с рабочего места. За 30 минут до поступления у него случилась травма на производстве – термический ожог паром с общей площадью поражения тела в 40%.

При поступлении в травмпункте осмотрен врачами травматологом, терапевтом, анестезиологом-реаниматологом. Из травмпункта переведен в отделение реанимации, тяжесть его состояния обусловлена ожоговым шоком, площадью поражения и болевым синдромом", - рассказала Маутова.

На сегодняшний день пациент находится в реанимации. При этом мужчина в сознании, дышит самостоятельно и может разговаривать. Врачи проводят для него общую коррекцию и перевязки.

Между тем в домах горожан из-за аварии стало холодно. На это в АО "Севказэнерго" ответили, что 25 декабря из-за высокого износа на ТЭЦ вышли из строя два котлоагрегата.

"На сегодняшний день сотрудники станции и подрядных организаций делают все возможное для устранения технологических нарушений, ведутся работы на основном оборудовании ПТЭЦ-2. Руководство и персонал АО "Севказэнерго" просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - отметили в пресс-службе.

В областном акимате уточнили, что на утро 27 декабря из 12 котлов работают всего шесть: один котел находится на реконструкции, три - в ремонте, еще два котла в резерве и готовятся к растопке.

Резервные котлы планировалось запустить уже сегодня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948741-krupnaya-avariya-proizoshla-na-tets-2-v-petropavlovske-postradal-rabochiy/