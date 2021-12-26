Гирлянда на новогодней елке стала причиной пожара в Талдыкоргане

Фото с места ЧП: ДЧС Алматинской области

Сегодня, 26 декабря, на 5-м этаже многоквартирного дома в Талдыкоргане случился пожар - загорелась искусственная елка. В квартире в это время находились два ребенка, их спас сосед, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС Алматинской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС в 10:36. На место ЧП сразу же выехали 16 пожарных и 6 единиц техники, а также сотрудники других экстренных служб.

"По прибытии на место вызова было установлено, что произошло возгорание искусственной елки и дивана на площади 0,5 квадратных метра. Пожар ликвидирован соседом до прибытия противопожарного подразделения", - сообщили в ДЧС.

Отмечается, что сосед жильцов загоревшейся квартиры Алишер Ериков не только ликвидировал пожар, но и вывел из квартиры двоих детей.

Алишер Ериков. Фото: ДЧС Алматинской области

В результате ЧП никто не пострадал.

"Причиной возгорания послужило короткое замыкание электрогирлянды, подключенной к внутренней электросети", - говорится в сообщении.

В связи с этим в департаменте по ЧС напомнили о правилах пожарной безопасности при установке новогодней елки:

ставьте елку на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались стен и потолка;

не используйте для ее украшения бумажные, ватные игрушки, свечи, не обкладывайте основание ватой;

электрогирлянды должны быть заводского изготовления (сертифицированы) и не иметь повреждений - таких, как нагрев проводов, искрение, мигание лампочек и т.п.;

не пользуйтесь вблизи елки бенгальскими огнями и хлопушками;

не позволяйте детям самостоятельно включать иллюминацию;

не оставляйте электрогирлянду включенной в электросеть, уходя из дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948581-girlyanda-na-novogodney-elke-stala-prichinoy-pozhara-v-taldykorgane/