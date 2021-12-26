Мощный ветер сорвал крышу дома в Уральске (фото, видео)

Сорванная крыша дома. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Из-за метели и сильного ветра в Западно-Казахстанской области закрывают автотрассы. Спасатели извлекают из снежных заносов застрявшие автомобили. Ураган оказался столь мощным, что снес крышу многоэтажного дома в Уральске, передает корреспондент NUR.KZ.

Накануне, 25 декабря, в регионе распространили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили местных жителей о низовой метели и сильном ветре.

В социальных сетях появились свидетельства разгула стихии. На одном из видеороликов в Instagram-паблике uralsk.online ребенок рассказывает, что у дома сорвало крышу.

Сорванная крыша дома. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

В департаменте по ЧС отметили, что соответствующее сообщение спасатели получили около 00:00 в воскресенье. Заявителями оказались жители дома №30 в четвертом микрорайоне.

"Произошел срыв кровли пятиэтажного дома на площади 240 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия местных исполнительных органов. Капитальный ремонт дома производился в 2016 году, на балансе КСК здание не находится, старший по дому отсутствует", – сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

В акимате Уральска отметили, что, по данным РГП "Казгидромет", порывы ветра достигали 23 метров в секунду.

"Сейчас специалисты обследуют дом и примут решение. В нескольких районах областного центра произошли обрывы линий электропередач. Аварийные бригады работают в усиленном режиме", – сообщил руководитель отдела ЧС Уральска Адилбек Кадыров.

Сорванная крыша дома. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Сорванная крыша дома. Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

В ДЧС ЗКО отметили, что жителям стоит воздержаться от дальних поездок: на дорогах до сих пор бушуют метель и гололед.

Ранее мы сообщали, что из-за сильной метели в ЗКО перекрыли участок трассы, соединяющей села Подстепное и Федоровка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948576-kryshu-doma-sorvalo-v-uralske-iz-za-moschnoy-meteli-foto-video/