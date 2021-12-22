Пожар произошел на базе отдыха в ВКО (фото, видео)

Фото с места событий: ДЧС ВКО

Сегодня утром на одной из баз отдыха в Глубоковском районе ВКО произошел пожар, сообщается в официальном Instagram-профиле ДЧС региона.

По данным ведомства, загорелись конструкции отдельно стоящего здания проката горнолыжного оборудования. К моменту прибытия пожарных здание горело открытым пламенем.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние строения базы. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. Всего в тушении было задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается. В настоящее время отрабатывается версия несоблюдения требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1947998-pozhar-proizoshel-na-baze-otdyha-v-vko-foto-video/