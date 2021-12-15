Сотни человек оказались в ловушке во время пожара в ТЦ в Гонконге (фото, видео)

Горящий ТЦ в Гонконге. Кадр из видео: South China Morning Post

Сотни человек оказались в ловушке в торговом центре Гонконга из-за пожара, передает SCMP.

Пожар вспыхнул на территории 38-этажного Всемирного торгового центра на Глостер-роуд, Козуэй-Бэй в Гонконге. Примерно 300 человек оказались в ловушке на крыше здания. Четыре человека пострадали от отравления дымом. Среди них 60-летняя женщина.

Некоторые из посетителей ТЦ все еще находятся внутри здания. Спасатели сумели эвакуировать некоторых на пятый этаж с помощью выдвижных лестниц. Там имеется открытая площадка. Опасность пожара была повышена до третьего уровня из пяти.

Поступают звонки от людей, которые застряли в здании. Они утверждают, что густой дым окутал лестницы.

Для тушения пожара были задействованы две бригады спасателей.

Специалисты предположили, что пожар вспыхнул на коммутаторе на нижнем этаже центра.

Напомним, трое маленьких детей пострадали в результате пожара в жилом комплексе в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1947064-sotni-chelovek-okazalis-v-lovushke-vo-vremya-pozhara-v-tts-v-gonkonge-foto-video/