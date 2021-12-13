Вагон поезда загорелся в Мангистауской области (фото, видео)

Пожар в вагоне. Фото: lada.kz

12 декабря, в 18:12 в ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях загорелся вагон одного из ехавших поездов.

Как пишет Lada.kz, об инциденте сообщил начальник Управления государственного пожарного контроля Александр Алексеев. По его данным, пожар произошел в районе пятого разъезда Мангистауского района. Загорелась внутренняя обшивка вагона.

Пожар в вагоне. Фото: lada.kz

К месту происшествия направили один пожарный поезд и 16 работников КТЖ со станции "Бейнеу". Также были задействованы НГПС "Өрттен қорғау қызметi 2012" (2 единицы техники и 9 работников) и НГПС "Жалын "Өрт сөндiрушi" (1 единица техники и 3 работника). Пожар был ликвидирован в 19:00.

Пожар в вагоне. Фото: lada.kz

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причины и материальный ущерб, причиненный пожаром, устанавливаются.

В ДЧС региона уточнили, что поезд не является пассажирским. Он предназначен для ремонта железнодорожных путей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946578-vagon-poezda-zagorelsya-v-mangistauskoy-oblasti-foto-video/