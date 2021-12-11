26 человек остались на улице в результате пожара в Нур-Султане

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Четыре семьи остались без крыши над головой в результате пожара в столичном жилмассиве. При этом, погорельцы заявили, что чиновники не спешат помогать им с жильем, передает телеканал КТК.

Отмечается, что после пожара жители помощи, но ее до сих пор нет, поэтому они вынуждены скитаться по родственникам и знакомым.

По данным телеканала, в этом жилмассиве дома горят ежегодно, периодически в результате этого погибают люди. Большинство домов в том районе барачного типа, и поэтому местные ожидают, что ЧП будут происходить снова и снова.

Как рассказали жильцы, в тот раз, два дня назад, они не сразу поняли, что что-то горит. В доме всего четыре квартиры, и каждая из них пострадала все в разной степени. Но самое главное – сгорела общая крыша. Обошлось без жертв.

"Я вот в халате вышла, я вот так и хожу до сих пор вот. Дочка выбежала тоже в носках. Она вообще даже без колготок, в платье. В носках выбежали.

А мальчик у нас – мы воспитываем сироту – он через окошко вылез. Потому что здесь уже все горело, а он в той комнате был. Он тоже вот так вот – босиком", - рассказала журналистам Куралай Жакупова.

Квартира Жакуповых в пожаре выгорела полностью. Все, что они успели вынести оттуда, - часть документов. Сейчас они находятся у родственников. Отмечается, что в акимате обещали переселить погорельцев, однако этого пока не произошло.

Указывается, что пожар произошел во время замены газового баллона. Хозяйка квартиры уже установила редуктор, когда неожиданно вспыхнуло пламя и быстро перешло на занавеску окна.

Куралай Жакупова добавила, что пламя моментально охватило всю квартиру. Из-за шока она не смогла вспомнить, что было дальше. В результате пожара женщина обожгла лицо и руку.

"Пожарных вызвала дочка. Они приехали где-то, говорят, – я сама в шоке была, я не помню, – но, говорят, приехали через 40 минут.

Потому что переезд был закрытый, здесь невозможно доехать: ни моста, ничего нету. Скорую вызываешь – тоже там часами стоит на переезде", - поведала женщина.

По словам местных жителей, четырехквартирный дом построили еще 60 лет назад, и каждый год акимат обещает снести эти ветхие бараки, но этого не происходит. Тем временем, здесь ежегодно случаются пожары.

"Два года назад здесь тоже женщина с сыном сгорели, тоже от баллона, прям на живую, сын с мамой заживо сгорели. Там тоже бабушка, женщина тоже сгорела, барак тоже горел. Хорошо, что в нашем доме все живы-здоровы.

Но зато без документов, без крыши, без вещей, без стен, без ничего остались. Если один загорелся – все весь дом потом: щитосборка, старые вот эти стены щитосборные, они быстро горят", - указала Гульмира Токбергенова.

Чиновники обещали помощь, одним погорельцам – с ремонтом и стройматериалами. В акимате заявили, что некоторые квартиры еще можно восстановить.

"Двум семьям мы предоставим временное жилье на шесть месяцев. Мы поговорили со спонсорами, сейчас ищем квартиры.

Вчера подключили волонтеров. Теперь все зависит от сбора денег. Если соберется, конечно, можно будет купить дом", - рассказал замакима района "Байконыр" Санжар Бурлибаев.

В акимате признали, что в этом районе случаются пожары, однако точное число аварийных бараков городские власти не назвали.

Каждый случай, по их словам будет рассматриваться по индивидуальной заявке.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1946468-26-chelovek-ostalis-na-ulitse-v-rezultate-pozhara-v-nur-sultane/