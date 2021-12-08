Массовая гибель рыбы произошла на озере в Костанайской области (фото)

Мертвая рыба. Фото: пресс-служба Минэкологии Казахстана

6 декабря в Тобол-Торгайскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства поступила информация о заморе рыб на реке Желкуар Житикаринского района Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

После получения информации был организован выезд специалистов на место происшествия.

Прибыв к месту, они установили факт гибели плотвы, средний вес которой составил от 17 до 25 грамм. Общий объем погибшей рыбы - 280 кг.

Берег озера Желкуар. Фото: пресс-служба Минэкологии Казахстана

Специалисты Департамента экологии и Северного филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" взяли пробы воды и тушек рыбы для проведения лабораторных исследований.

Погибшую рыбу собрали и передали в КГП "Ветеринарная станция Житикаринского района Управление Костанайской области" для утилизации.

Берег озера Желкуар. Фото: пресс-служба Минэкологии Казахстана

Кроме того, чтобы сохранить жизнь оставшейся рыбы, были организованы мелиоративные работы (аэрации водоема, бурение лунок и прорубка майн). Также часть рыб было решено переселить в близлежащий водоем - Желкуарское водохранилище.

Силами сотрудников инспекции, сельского акимата и ТОО "Выстрел" спасено около 500 кг рыбы. Работы продолжаются.

Берег озера Желкуар. Фото: пресс-служба Минэкологии Казахстана

Предварительной причиной гибели рыб стал недостаток кислорода в воде из-за перенасыщения рыбных ресурсов на участке в 1,5 га.

В Минэкологии пообещали, что информацию о результатах лабораторных исследований сообщат дополнительно.

Справочно: река Желкуар расположена на расстоянии 2 км от поселка Забеловка Житикаринского района. Водоем относится к резервному фонду и не включен в Перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945990-massovaya-gibel-ryby-proizoshla-na-ozere-v-kostanayskoy-oblasti-foto/