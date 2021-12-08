Горячую воду и отопление отключили в центре Алматы из-за аварии

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В центре Алматы временно отключили горячую воду и отопление. Отключение произошло в квадрате улиц Казыбек би-Карасай Батыра-Кунаева-Достык. Причиной стало повреждение на трубопроводе диаметром в 300 мм, об этом сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", передает NUR.KZ.

Повреждение произошло на пересечении улиц Уалиханова - Казыбек би.

В ТОО отметили, что сейчас аварийная бригада ведет работы по устранению повреждений. Планируется завершить работы до 20.00 часов сегодняшнего дня.

"Просим горожан отнестись с пониманием ко временным неудобствам", - сообщили в ТОО "АлТС".

Напомним, утром 7 декабря в Алматы произошел порыв теплотрассы на проспекте Рыскулова, улицу заволокло паром. Движение по проспекту Рыскулова было частично закрыто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945953-goryachuyu-vodu-i-otoplenie-otklyuchili-v-tsentre-almaty/