Протечку на станции метро "Жибек Жолы" в Алматы обсуждают в соцсетях

Станция "Жибек Жолы". Фото: Страница Александра Герасименко в Facebook

Житель города Алматы в соцсетях заявил о протечке на станции метро "Жибек Жолы", передает NUR.KZ.

Запись пользователя по имени Александр Герасименко была размещена в сообществе "Алматы. Что? Где? Когда?" в Facebook.

Из текста сообщения следует, что все произошло 1 декабря.

По словам мужчины, спустившись на станцию, он заметил, что полы были очень грязными, при этом везде стояли таблички "Осторожно! Мокрый пол".

Александр сначала решил, что сотрудники метро не вымыли полы, однако потом заметил, что вода появилась с потолка и стен, и местами уже были белые потеки и разводы.

"Помните, почему наше метро так долго строилось? Обвиняли грунтовые воды. Если я правильно понимаю, это именно они оставляют потеки и грязь на стенах и полу. При этом видно, что для отделки использованы натуральные камни", - написал автор поста.

Ниже он задался вопросом касательно того, насколько безопасно пользование таким метро.

"Алматинцам как быть? Есть опасность затопления станции? Или это нормально - подставлять ведра и тряпки там, где бежит с потолка", - задался вопросом мужчина.

Пресс-секретарь КГП "Метрополитен" Алматы Анна Цой прокомментировала ситуацию. По ее словам, опасности затопления метро нет.

Пресс-секретарь пояснила, что вода появилась из-за аварии в подвале дома по адресу: проспект Назарбаева, дом 77.

Кроме того, на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Жибек жолы, на подземном переходе в санузле произошел проток воды в септик - водопроводная труба была поставлена на проток от замерзания водопроводной системы.

Вскоре все проблемы были устранены, участки находятся под наблюдением, заверила Анна Цой. Кроме того, в местах протечек провели водоотвод и в данное время проводят инъекционные работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945126-protechku-na-stantsii-metro-zhibek-zholy-v-almaty-obsuzhdayut-v-sotssetyah/