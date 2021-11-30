Тела еще 20 погибших обнаружили в шахте "Листвяжная" в России, где произошел взрыв

Родственники рабочих шахты "Листвяжная". Фото: Telegram/Лента дня

Тела еще 20 погибших удалось обнаружить в шахте "Листвяжная". Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram.

"В шахте обнаружено еще 20 тел - 18 шахтеров и два горноспасателя. Газовая обстановка в данный момент не позволяет осуществить их подъем на поверхность", - сообщил Цивилев.

Тела еще 20 человек найти все еще не удалось.

Из шахты продолжается откачка воды. 30 ноября глава региона будет лично встречаться с родственниками погибших, выплачиваются денежные компенсации.

Как пишет Lentа, шахта оплатит обучение детей, закроет кредиты и улучшит жилищные условия семей погибших.

Инцидент на шахте "Листвяжная" случился 25 ноября в российском городе Белово в Кемеровской области. В момент задымления под землей находились 285 человек. Большую часть людей удалось вывести наружу.

За остальными шахтерами отправились сотрудники МЧС, но вскоре последних отозвали из-за угрозы взрыва.

Погибло 51 человек, среди них пять спасателей. Пострадали в результате инцидента 96. Причиной взрыва стал взрыв метана, передает РИА Новости.

Выживший спасатель рассказал, как ему удалось выбраться наружу.

На данный момент 83 человека находятся на стационарном лечении, двое в тяжелом состоянии. Планируется выписать до конца до 40 человек.

Недавно на поверхность вынесли тела 11 погибших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944653-tela-esche-20-pogibshih-obnaruzhili-v-shahte-listvyazhnaya-v-rossii-gde-proizoshel-vzryv/