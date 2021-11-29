Тела троих взрослых и одного ребенка нашли в доме в Туркестанской области

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28 ноября около 12.30 часов спасателям поступило сообщение о том, что в одном из частных жилых домов в селе Ушкын Келесского района обнаружены четыре тела, включая ребенка. Подробности трагедии озвучили в ДЧС Туркестанской области, передает Otyrar.kz.

На место происшествия сразу выехали сотрудники. Установлено, что в доме скончались братья 47 и 49 лет. Также здесь были обнаружены неопознанные тела женщины и мальчика 3-4 лет.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Хозяева переоборудовали старую печь под природный газ.

В ДЧС Туркестанской области отметили, что чаще всего люди угорают из-за закрытой заслонки в дымоходе. Некоторые прикрывают ее, чтобы не уходило тепло. Но она должна быть полностью выдвинута, когда печь работает. Иначе угарный газ сразу попадает в жилое помещение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944438-tela-troih-vzroslyh-i-odnogo-rebenka-nashli-v-dome-v-turkestanskoy-oblasti/