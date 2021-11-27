Четверо пропавших геологов вышли на связь в Актюбинской области

Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo / Getty Images

Пропавшие вчера в Актюбинской области геологи вышли на связь и сообщили о своем местонахождении поисковым группам. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

Сообщается, что контакт с пропавшими три дня назад геологами был установлен в 14:50.

Как выяснилось, они находились в зимовке "Кисыксай". Подчеркивается, что в медицинской помощи специалисты не нуждаются.

В настоящее время ДЧС работает над тем, чтобы перевезти нашедшихся экспертов в село Карабутак Айтекебийского района.

Напомним, что об исчезновении геологов мы сообщали ранее. Их поисками занимались 5 групп в количестве 33 человек и 8 единиц техники, а также еврокоптер "Казавиаспаса".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944256-chetvero-propavshih-geologov-vyshli-na-svyaz-v-aktyubinskoy-oblasti/