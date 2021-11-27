Четверых пропавших без вести геологов ищут в Актюбинской области (видео)

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Со вчерашнего дня в Айтекебийском районе Актюбинской области ведутся поиски четверых геологов, которые пропали в тех местах. Об этом сообщается на официальной странице регионального ДЧС в Instagram.

Сообщается, что поиски геологов идут в селе Талдык Кайрактинского сельского округа, с 3 часов пополудни.

О пропавших известно, что 25 ноября приблизительно в 10:30 утра они выехали на авто марки "УАЗ" по маршруту поселок Карабутак - село Талдык - село Кайынды - село Кайракты, однако внезапно перестали выходить на связь.

В последний раз на связь они выходили 25 ноября в 18:00: тогда геологи еще не доехали до села Талдык.

На сегодняшний день в поисках задействованы 5 поисковых групп в количестве 33 человек и 8 единиц техники.

Кроме того, сегодня в 11 часов утра к поискам присоединился еврокоптер "Казавиаспаса" для облета по маршруту Актобе - Кумсай - Кайракты - Кайынды - Милысай - Аралтогай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944243-chetveryh-propavshih-bez-vesti-geologov-ischut-v-aktyubinskoy-oblasti-video/