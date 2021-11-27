Жители ЖК в Актау забили тревогу из-за запаха газа в доме

Двор дома. Кадр из видео: lada.kz

Вечером 26 ноября в Актау в жилом комплексе "Атакент" произошел инцидент: местные жители вызвали полицию и пожарных из-за запаха газа.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС, жители дома подняли тревогу из-за запаха газа, который исходил из одной из квартир.

Тем не менее, прибывшие на место происшествия спасатели ничего подобного не обнаружили.

Кроме того, в целях охраны общественного порядка на месте происшествия находились полицейские.

Отмечается, что сообщений о проблемах с газом в жилом комплексе "Атакент" в службу "104" в этот вечер не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944247-zhiteli-zhk-v-aktau-zabili-trevogu-iz-za-zapaha-gaza-v-dome/