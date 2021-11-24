Семь машин больше 4 часов искали россиянина, заблудившегося в метель в степи СКО

Спасенный мужчина с сотрудниками ДЧС. Фото: instagram.com/soltustkqaz_tjm

Больше четырех часов спасатели искали гражданина Российской Федерации, заблудившегося в метель в Северо-Казахстанской области. На поиски мужчины выехали семь машин, сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС СКО.

Как рассказали в департаменте, 40-летний россиянин спешил в село Аксу в Акмолинской области на похороны близкого человека. Под вечер автомобиль мужчины попал в снежный перемет на одной из дорог местного значения.

Ситуация осложнялась тем, что мужчина, который не знал местности, оказался в "слепой зоне", где отсутствовала связь, поэтому не мог сообщить свои точные координаты.

Но он успел позвонить супруге в Волгоградскую область, рассказал ей о случившемся и попросил помощи. Женщина позвонила в региональное отделение МЧС России, а российские спасатели помогли ей связаться с коллегами из Казахстана. В итоге для поисков мужчины развернули оперативный штаб.

"Поисковые работы развернулись по всем пяти возможным направлениям, ведь проселочных дорог в том месте было несколько. В сумерках при поземке навстречу друг другу двигались 7 машин с экипажем в 11 человек – сотрудники районного отдела по ЧС, отдела полиции, районного акимата, акимы Акбулакского и Тельжанского сельских округов.

В общем итоге проехали более 100 километров. Искали более четырех часов, пока не обнаружили автомобиль с пострадавшим. Взяли на буксир, перевезли в Кишкенеколь, обогрели, помогли, чем смогли", - проинформировали в департаменте по ЧС.

Спасенный мужчина поблагодарил всех, кто оказал ему помощь, и продолжил свой путь уже по безопасному маршруту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943616-sem-mashin-bolshe-4-chasov-iskali-rossiyanina-zabludivshegosya-v-metel-v-stepi-sko/