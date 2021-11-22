Двое пенсионеров и 33-летний мужчина погибли во время пожаров в своих домах в ВКО

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В Восточном Казахстане произошли сразу три пожара с летальным исходом: в каждом из трех эпизодов люди погибли внутри своих домов.

Как передает телеканал "Астана" со ссылкой на ДЧС ВКО, все летальные случаи произошли из-за нарушений техники безопасности.

В первом эпизоде, произошедшем в Шемонаихе, пожилая женщина оставила на ночь включенный электрообогреватель.

Спасатели установили, что сначала загорелся деревянный столик, однако к приезду пожарных огнем был охвачен весь дом. Жизнь пенсионерки спасти не удалось.

Во втором случае в своем доме во время пожара умер 33-летний мужчина: по данным ДЧС, он уснул с работающими электроприборами.

Еще одна трагедия имела место в Риддере. Там из-за неисправной печи пожилой мужчина отравился угарным газом.

"Одинокие, престарелые, инвалиды, туда в группу риска входят многодетные, неблагополучные семьи, граждане, которые ведут асоциальный образ жизни.

Мы по телевидению показываем, по радио, в печати, в социальных сетях. Но получается вот такой вариант", - рассказал глава Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Серик Амангельдин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943410-dvoe-pensionerov-i-33-letniy-muzhchina-pogibli-vo-vremya-pozharov-v-svoih-domah-v-vko/