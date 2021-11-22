Сельчане испугались неизвестной болезни скота в Актюбинской области

Домашний скот. Кадр из видео: 24.kz

Жители села Бестамак в Актюбинской области обеспокоены состоянием коров и овец: у некоторых животных началось сильное слюноотделение, они не могут жевать и быстро теряют в весе.

Как передает телеканал "Хабар 24" со слов сельчан, они считают, что скот поражен ящуром (вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных - прим. ред.), и этой болезнью якобы могут заразиться люди.

Местный житель Калабай Куздибаев рассказал, что у него всего 14 голов КРС. Как только он понял, что несколько коров больны, сразу отделил их от остальных. Он отметил, что больные особи отказались от еды и воды, начали быстро слабеть и терять вес. Эти эе симптомы назвали и некоторые его соседи.

"У многих в селе болеет скот. У коров обильное слюноотделение. Ни сено не едят, ни воду не пьют. Одни говорят, что это якобы ящур, другие, что от плохой воды. Не только коровы, но и овцы болеют. У некоторых даже погиб скот" - поведал журналистам мужчина.

Первые случаи заболевания скота, по словам сельчан, произошли 2-3 недели назад. Сначала местные пытались самостоятельно лечить коров, однако это ни к чему не привело. В итоге некоторым пришлось забить больных животных, чтобы не заразить здоровых.

"Скот заражается друг от друга. Откуда это заболевание, мы не знаем. Болеют даже те животные, которых мы не выгоняли на пастбище. Чего мы только не пробовали, обрабатывали ротовую полость марганцовкой и йодом", - заявил сельчанин Каныбек Мусин.

Всего, по информации телеканала, в Алгинском районе выявили 60 заболевших животных, 7 голов скота погибло.

Специалисты, в свою очередь, поспешили успокоить жителей Бестамака. Они указали на то, что ни о каком ящуре в данном случае речь не идет. Проверка показала, что животные больны инфекционным ринотрахеитом.

"Даже по симптоматике, скажем так, никаким образом не похожа на ящур или на чуму. Как комментируют специалисты ветеринарной станции, среди скота оно обычное явление. Это заболевание по данным специалистов, на здоровье человека не влияет. Это доказано лабораторным исследованием", - пояснил замакима Алгинского района Мирхан Ермаганбетов.

Отмечается, что случаи инфекционного ринотрахеита среди животных в регионе регистрируют каждые 5-6 лет. В Алгинском районе уже начали вакцинацию скота от этого заболевания. Привито около восьми тысяч голов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943407-selchane-ispugalis-neizvestnoy-bolezni-skota-v-aktyubinskoy-oblasti/