ЧП на Книжевском водохранилище: полицейские перекрыли дорогу из-за подтопления (видео)

Фото с места происшествия: пресс-служба МЧС РК

Вчера, 21 ноября, поздним вечером в поселке Мынбаево Алматинской области произошел проран тела плотины Книжевского водохранилища. Вода залила дорогу, поэтому полиция выставила посты, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официального представителя МЧС Талгата Уали.

Сообщение о ЧП поступило на пульт ДЧС в 23.13.

По данным ведомства, общий объем воды Книжевского водохранилища составляет 4,47 млн кубов, на данный момент оно заполнено наполовину. Ширина прорана при этом составила около 5-6 метров, ориентировочный объем сброса воды - около 30 кубометров в секунду.

Вода после прорана впадает в русла реки Каргалы и далее - в Куртинское водохранилище Илийского района, отметили в министерстве.

Фото с места происшествия: пресс-служба МЧС РК

Как сообщили в МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал, жилые дома не затопило. Но затопило автодорогу областного значения Мынбаево - Касымбек. В связи с этим полицейские выставили посты по ограничению движения.

"Объем сбросной воды снижается. Производится объезд по руслу реки Каргалы, в данный момент угрозы подтопления населенным пунктам не имеется", - заверили в МЧС.

Фото с места происшествия: пресс-служба МЧС РК

На месте ЧП сейчас находятся глава ДЧС Алматинской области, сотрудники местных исполнительных органов и другие заинтересованные службы. Создан штаб ликвидации.

Фото с места происшествия: пресс-служба МЧС РК

Напомним, ранее на видео попало бегство людей из домов в Алматинской области из-за якобы прорыва плотины. Позже выяснилось, что спуск воды был запланирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943223-chp-na-knizhevskom-vodohranilische-politseyskie-perekryli-dorogu-iz-za-podtopleniya/