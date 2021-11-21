Легковушка, внедорожник и трактор попали в снежный плен в Алматинской области (видео)

Спасатель стоит возле попавшего в снежный плен трактора. Кадр из видео: пресс-служба ДЧС Алматинской области

За прошедшие сутки в Алматинской области произошло три случая с попаданием в снежный занос. Ни в одном из них не пострадали ни водители, ни пассажиры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

20 ноября спасатели ДЧС Алматинской области совершили 3 выезда на аварийно-спасательные работы по эвакуации людей из снежного заноса.

Первый вызов поступил в ДЧС в 16:30.

"В Алакольском районе на автодороге Ушарал – Достык, на участке Жаланашколь в снежном заносе застряла легковая автомашина, в которой находились 3 человека, из них 1 ребенок.

На место вызова выехали сотрудники пожарной части №20 со станции Достык. По прибытии на место происшествия было установлено, что автомашина марки Toyota Camry, двигавшаяся со стороны ВКО, самостоятельно выехала из снежного заноса, которая под сопровождением сотрудников ДЧС прибыла до станции Достык", – рассказали в ДЧС региона.

Второй вызов поступил в 17:40 – так же, с Алакольского района.

"В 15 километрах от села Коктума, на побережье озера Алаколь в снежном заносе застрял трактор, в салоне находились 2 человека.

На место вызова выехали спасатели оперативно-спасательного отряда Алакольского региона из села Акши. В 20:25 двое взрослых мужчин были успешно эвакуированы в селе Коктума", – добавили в ДЧС области.

Третий вызов поступил в 18:20.

"В Кербулакском районе, в 30 километрах от села Коянкоз, участок Жузасу, проселочная дорога, горная местность, в снежном заносе застрял внедорожник марки Toyota Hilux, в салоне находились 4 взрослых человека.

В 23:30 силами сотрудников пожарной части №19 села Сарыозек все пассажиры из данной автомашины были эвакуированы на территорию крестьянского хозяйства", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Подчеркивается, что никто из эвакуированных не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

В ДЧС напомнили, что 20 ноября через СМИ, SMS-сообщения и мобильное приложение "Дармен" жителей области предупредили:

в районе Алакольских озер Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы ветра достигнут до 23-28 м/с;

с 14:30 20 ноября в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Ушарал – Достык (с 84-го по 184-й километры).

"В свою очередь ДЧС Алматинской области напоминает гражданам о том, что перед выездом в дальнюю дорогу зимой в обязательном порядке необходимо ознакомиться с прогнозом погоды, не игнорировать SMS-сообщения от службы "112" и брать с собой все необходимые вещи, которые смогут помочь вам в экстремальных ситуациях", – резюмировали в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943200-legkovushka-vnedorozhnik-i-traktor-popali-v-snezhnyy-plen-v-almatinskoy-oblasti-video/