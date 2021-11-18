Десятки тысяч казахстанцев остались без света из-за непогоды в Туркестанской области

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Резкое ухудшение погоды в Туркестанской области стало причиной перебоев с подачей электроэнергии как в Туркестане, так и на территории региона. Всего без электричества остались более 40 тыс. абонентов.

Как пишет Sputnik Казахстан, в региональной службе коммуникаций со ссылкой на замглавы областного ДЧС Ерика Сарыбаева сообщили, что из-за ухудшения погоды без света остались 44 708 абонентов.

Для устранения неполадок на место уже выехали 10 бригад, 11 единиц техники и 43 специалиста. Благодаря этому удалось подключить обратно уже 39 750 человек. Работы для подключения оставшихся 4 958 абонентов еще продолжаются.

"Призываю жителей и гостей области следить за метеопредупреждениями, а также следовать правилам безопасности. Выезжая в дальний путь, нужно подготовить свой автомобиль к зимней погоде. Водителей призываю не превышать скорость", - попросил Сарыбаев.

Также отмечается, что все трассы республиканского и областного значения сейчас вновь открыли. Для граждан, которые во время непогоды были в дороге, развернули 4 теплые станции, каждая из которых способна принять до 30 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942906-desyatki-tysyach-kazahstantsev-ostalis-bez-sveta-iz-za-nepogody-v-turkestanskoy-oblasti/