Мужчины решили сократить путь и заблудились в степи в Костанайской области (фото)

Фото с места событий: instagram.com/qostanai_tjd

Двух мужчин, заблудившихся в степи в Костанайской области, спасли сотрудники ДЧС. Сельчане выехали на машине из одного поселка в другой, но решили сократить путь и заблудились, сообщается на официальной Instagram-странице департамента по ЧС Костанайской области.

Сообщение о заблудившихся в степи мужчинах поступило на пульт 112 поздним вечером.

Как оказалось, два жителя села Убаган на авто "ВАЗ-2107" поехали в село Узунколь. Чтобы сократить путь, мужчины выехали на проселочную дорогу. Но вскоре авто увязло в грязи и мокром снегу, начало буксовать и в итоге сломалось. Сначала мужчины отогревались в машине, а когда топливо закончилось, стали замерзать и вызвали спасателей.

Сотрудники ДЧС приступили к поискам заблудившихся мужчин в 01.25, найти их удалось лишь в 3 часа ночи в 40 километрах от села Убаган.

Госпитализация сельчанам не понадобилась, поэтому их просто доставили домой.

Спасатели напоминают казахстанцам о необходимости следить за сообщениями о погоде, тем более в зимний период. Во время непогоды или штормовых предупреждений лучше отложить дальние поездки.

"Если вы попали в чрезвычайное положение, звоните в службу спасения на телефон 112, доступный во всех регионах страны", - добавили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942333-muzhchiny-reshili-sokratit-put-i-zabludilis-v-stepi-v-kostanayskoy-oblasti-foto/