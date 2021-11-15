Летевший в Египет самолет вынужденно сел в Актау из-за дебоша пассажирки

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Лайнер, летевший из Нур-Султана в Египет, совершил вынужденную посадку в аэропорту Актау. Причиной этому стал дебош, который устроила на борту одна из пассажирок, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Первый замначальника ДП на транспорте Калижан Кобландин сообщил, что самолет сообщением "Нур-Султан–Шарм-Эль-Шейх" пришлось посадить в аэропорту Актау из-за 59-летней астанчанки.

Женщина, по информации полицейского, злоупотребила спиртным и начала нарушать правила поведения на борту самолета.

Кобландин отметил, что нарушительница вела себя агрессивно и не реагировала на замечания бортпроводников.

Командир судна составил акт, и в аэропорту Актау ее передали сотрудникам Линейного отдела полиции для принятия соответствующих мер.

В итоге в отношении дебоширки составили административные протоколы по части 1 статьи 440, а также по части 1 статьи 566 КоАП РК.

В ДП на транспорте также напомнили, что с начала текущего года транспортные полицейские привлекли к административной ответственности привлечено более 40 тыс. граждан. Из них за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 3784 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942303-letevshiy-v-egipet-samolet-vynuzhdenno-sel-v-aktau-iz-za-debosha-passazhirki/