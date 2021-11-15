Два землетрясения магнитудой 6,0 подряд произошли в Иране

Землетрясения в Иране. Фото: кадр из видео

В иранской провинции Хормозган произошли два землетрясения магнитудой более 6,0. В результате происшествия погиб один человек, а число раненых увеличилось до 27, передает агентство Mehr.

По данным Сейсмологического центра Ирана при Институте геофизики Тегеранского университета, два землетрясения магнитудой более 6,0 произошли в воскресенье днем. Эпицентр располагался приблизительно в 60 км от города Бендер-Аббас (провинция Хормозган).

Агентство пишет, что толчки ощущались в соседних провинциях Керман и Фарс, расположенных к северу от провинции Хормозган, а также в ОАЭ и ​​Саудовской Аравии.

В результате землетрясений один человек погиб, а число раненых увеличилось до 27. Пострадавших госпитализировали.

Кроме того, агентство сообщает об отключении электроэнергии и нарушении работы телесвязи. В пострадавшие районы были направлены спасательные команды.

В сентябре три человека погибли и 88 получили ранения во время землетрясения в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942145-odin-chelovek-pogib-v-rezultate-zemletryaseniy-v-irane/