Женщину без сознания нашли в квартире во время тушения пожара в Экибастузе (фото)

Фото с места событий: ДЧС Павлодарской области

Женщину спасли из горевшей квартиры в Экибастузе. Ее обнаружили в бессознательном состоянии в прихожей, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Сообщение о произошедшем пожаре поступило на пульт диспетчера накануне вечером. Возгорание произошло в квартире на 4 этаже 5-этажного дома по улице Жусупа. Горели мебель и домашние вещи, площадь возгорания составила 8 квадратных метров, сообщили в ДЧС.

Старший инженер Бибек Айдын и старшие пожарные Калыбаев Дамир, Касенов Дидар в прихожей в бессознательном состоянии обнаружили и спасли женщину 1969 года рождения.

Ее госпитализировали в центральную городскую больницу Экибастуза.

Кроме того, пожарные эвакуировали из здания двух человек, еще 10 сумели эвакуироваться до приезда огнеборцев.

В тушении пожара приняли участие 13 человек личного состава ДЧС и четыре единицы техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941590-zhenschinu-bez-soznaniya-nashli-v-kvartire-vo-vremya-tusheniya-pozhara-v-ekibastuze-foto/