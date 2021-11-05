Пожар произошел в общежитии в Кокшетау (видео)

Кадр из видео с места событий: ДЧС Акмолинской области

10 человек спасли при пожаре в общежитии в Кокшетау, сообщается в официальном Instagram ДЧС Акмолинской области.

В ведомстве сообщили, что пожар произошел сегодня днем в одной из комнат 5-этажного общежития, расположенного по проспекту Назарбаева. Вызов поступил в 16:47.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит комната общей площадью 8 квадратных метров. Пожар локализован в 16:57 и ликвидирован в 17:02.

В ведомстве отметили, что были спасены 10 человек, среди которых двое детей. 25 человек эвакуировались сами. Никто не пострадал в данном инциденте.

В настоящее время причина пожара устанавливается, назначено пожарно-техническое исследование, уточнили в департаменте.

На место вызова выезжали 19 сотрудников и пять единиц техники ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940848-pozhar-proizoshel-v-obschezhitii-v-kokshetau-video/