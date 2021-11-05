Пассажирский поезд едва не сбил нескольких лошадей в Павлодарской области

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В Майском районе Павлодарской области едва не произошла авария: машинист пассажирского поезда едва успел затормозить перед лошадьми, которые находились в полосе отвода железных дорог.

Как сообщили изданию Pavlodarnews.kz в пресс-службе областного ДП, инцидент произошел 2 ноября в 6 часов утра на перегоне "Май-Дегелен".

Машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту "Нур-Султан – Усть-Каменогорск", был вынужден применить экстренное торможение, чтобы не попасть в аварию.

Отмечается, что владельца лошадей уже нашли, им оказался 45-летний житель одного из местных сел.

"За нарушение правил проезда верховых животных и скота через железнодорожные пути в отношении владельца скота возбуждено административное производство по статье 559 части 1 КРКоАП", – говорится в сообщении полиции.

Также указывается, что в этом году павлодарские полицейские наказали 3745 владельцев скота за нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940670-passazhirskiy-poezd-edva-ne-sbil-neskolkih-loshadey-v-pavlodarskoy-oblasti/