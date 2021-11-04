Пациент погиб при пожаре в больнице Жезказгана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пожар вспыхнул 3 ноября около 12 часов дня в палате на четвертом этаже Центральной больницы Жезказгана. В результате ЧП погиб пациент. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Карагандинской области в Instagram.

По информации спасателей, в здании Центральной городской больницы Жезказгана в палате на 4 этаже произошло горение на площади 10 квадратных метров. Огонь потушили в 12.21 часов.

"На месте происшествия был обнаружен погибший пациент 1961 года рождения. Причина пожара и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются", - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

В ведомстве отметили, что за 3 ноября было осуществлено 28 выездов, из них на тушение пожаров и возгораний 23 раза, на проведение аварийно-спасательных работ 5 раз, спасены 4 человека, в том числе 1 ребенок. На пожарах за сутки погибли 2 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940582-patsient-pogib-pri-pozhare-v-bolnitse-zhezkazgana/