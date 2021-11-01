Владельцам шести сгоревших квартир в Уральске выплатили по 145 тысяч тенге

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

В Уральске жители 6-квартирного дома из-за пожара остались без крыши над головой. Старое здание заполыхало вечером 17 октября. Причину, по которой произошло возгорание, до сих пор не определили, передает корреспондент NUR.KZ.

Пламя быстро охватило деревянное здание и распространилось на площади 250 квадратных метров. Очевидцы вызвали пожарных. На место прибыли огнеборцы. В тушении огня были задействованы 11 единиц техники и 26 человек личного состава.

Владимир Бураков сейчас собственными силами пытается восстановить сгоревшее жилье. Живет пострадавшая от пожара семья у родственников.

Владимир Бураков. Фото: NUR.KZ

"Мы до сих пор не знаем причину пожара. Возможно, замкнула проводка. Сейчас идет следствие. В этом доме жили шесть семей. Большинство квартир сгорели и не подлежат восстановлению. Нам выплатили по 145 тысяч тенге. Но мы эти деньги в один день потратили. Строительные материалы очень дорогие. На крышу из профлиста ушло больше миллиона тенге", - рассказал мужчина.

В акимате Уральска подчеркнули, что шесть пострадавших семей обращались за помощью.

"Имущество жильцов застраховано не было. Дом был построен в 1905 году. Поэтому людям не стоит рассчитывать на компенсационные выплаты. Мы им порекомендовали обратиться с заявлением в отдел занятости и социальных программ за материальной помощью, что они и сделали", - отметил руководитель отдела ЧС Адилбек Кадыров.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Социальные работники пояснили, что выплаты пострадавшим семьям уже произведены.

"Пострадавшим от стихийных действий и пожаров выплачивается сумма в размере 3 МРП за один квадратный метр площади, но не более 50 МРП. Существует решение маслихата на этот счет. Шести семьям, пострадавшим от пожара, выплачено по 145 845 тенге", - сообщила заведующая сектором отдела занятости и социальных программ Уральска Галина Курочкина.

В акимате добавили, что сейчас ведутся переговоры со спонсорами по оказанию помощи людям необходимыми стройматериалами.

Для тех, кто хочет помочь погорельцам, телефон Владимира Буракова: +77056388050.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1939945-vladeltsam-shesti-sgorevshih-kvartir-v-uralske-vyplatili-po-145-tysyach-tenge/