Вахтовый автобус загорелся на дороге в Карагандинской области (фото)

Фото с места событий: instagram.com/ekaraganda.kz

Автобус, который перевозил вахтовых рабочих, загорелся на трассе в Карагандинской области, пишет eKaraganda.

Инцидент произошел накануне днем на 30-м километре автодороги "Караганда-Егиндыбулак", сообщили корреспондентам в ДЧС региона.

Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводов.

Пожар ликвидирован в 17:37.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1939850-vahtovyy-avtobus-zagorelsya-na-doroge-v-karagandinskoy-oblasti-foto/