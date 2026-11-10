16 ударов ножом: семья убитого 12-летнего мальчика в Алматы не согласна с решением суда

Подростка, который зарезал 12-летнего Аблайхана в Алматы, отправили в спецшколу на год. Родные погибшего считают такое решение несправедливым, передает сайт телеканала КТК.

Семья 12-летнего Аблайхана Ержанулы, убитого в Алматы, не согласна с решением суда в отношении подростка, нанесшего ему смертельные ранения. Родные требуют наказать всех, кого считают причастными к трагедии.

Мальчика убили в июне в военном общежитии Алматы. По словам его матери Замиры Бадаловой, причиной конфликта стала девочка, которая нравилась обоим школьникам.

"Как говорят, это ребенок сделал. Это не ребенок. Он преступник, с особой жестокостью. И это не случайно, он готовился к этому. Поэтому мы видим очень много пробелов. Вынесли решение, что его поместили в специальное учреждение на год с чем. Мы совсем не согласны. За год ребенок ничего не поймет. Я хочу, чтобы были все, все абсолютно, кто причастен к этому делу, были наказаны", - заявила мать убитого Замира Бадалова.

В день происшествия 13-летний школьник позвал Аблайхана поговорить, а при встрече напал на него с ножом. Мальчик получил смертельные ранения. Изначально сообщалось о девяти ударах. Однако, по словам родных, позже экспертиза установила, что ранений - 16. На момент произошедшего убийце было 13 лет, поэтому к уголовной ответственности его не привлекли. Родителям назначили административное наказание. Потерпевшая сторона с этим решением не согласна.

"13-летний подросток по решению суда помещен в специализированную школу-интернат с особым режимом содержания. При этом прекращение уголовного дела не означает, что произошедшее осталось без последствий. В отношении подростка и его родителей приняты предусмотренные законом меры. Несовершеннолетний поставлен на профилактический учет. Его поведение будет находиться под постоянным контролем полиции", - пояснила официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: КТК

Ранее мы сообщали, что конфликт подростков в Алматы закончился гибелью 12-летнего мальчика.

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