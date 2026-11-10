Женщина попыталась пронести нож в акимат Мангистауской области

Посетительница акимата Мангистауской области пришла с ножом, а во время попытки охраны забрать предмет получила порез. Женщину оштрафовали, передает Lada.kz.

Женщину оштрафовали на 86 500 тенге после инцидента на проходной акимата Мангистауской области. Она попыталась пронести в здание небольшой нож, а во время проверки получила порез.

О происшествии, которое случилось 6 ноября, в Instagram рассказала общественница и блогер Диляра Турина. По ее словам, пострадавшей оказали медицинскую помощь, а на нее составили протокол о мелком хулиганстве.

По ее словам, инцидент произошел 6 ноября. Гражданке оказали медицинскую помощь, а также оформили протокол о мелком хулиганстве.

В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что по данному факту был составлен протокол по части 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Женщина решением суда привлечена к ответственности и оштрафована на 86 500 тг.

В акимате Мангистауской области комментировать инцидент отказались.

"Комментариев давать не будем", - сообщили в пресс-службе акимата.

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