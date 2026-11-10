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      Дилара Аронова
      Редактор

      Алматинка заявила, что с ее особенным ребенком жестоко обращались в коррекционном детсаду

      Опубликовано:

      Детский сад
      Детский сад. Иллюстративное фото: pexels.com

      Жительница Алматы заявила, что сотрудники одного из коррекционных детских садов Алматы жестоко обращались с ее особенным ребенком, передает NUR.KZ.

      Алматинка ovcharova.ga написала в Threads, что с ее ребенком жестоко обращались в одном из коррекционных детских садов города.

      По словам женщины, сотрудники детского сада регулярно отправляют родителям видео с занятий. Но на этот раз из детсада прислали видео, на котором воспитатель грубо прикасается к ребенку и ругается на него.

      Автор публикации предполагает, что воспитатели забыли удалить этот момент и случайно отправили его ей.

      "Место, которому мы доверяли своего ребенка, стало местом, где, судя по видеозаписи, его обижали, били, оскорбляли и унижали.

      Мой ребенок - особенный. Он не разговаривает. Он не может прийти домой и рассказать маме, что с ним сделали. Он не может словами попросить о помощи или защитить себя. Именно поэтому мы доверяем своих детей специалистам. Но кто защитит ребенка, если взрослый, которому доверили его безопасность, сам причиняет ему боль?

      Мы платим деньги за заботу, развитие и профессиональную помощь, а не за страх и унижение. Я не собираюсь молчать. Я буду добиваться официального расследования и справедливости", - написала женщина.

      Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы, по данному факту проводится расследование.

      "Департамент полиции уделяет особое внимание фактам возможного ненадлежащего обращения с несовершеннолетними, особенно с детьми, нуждающимися в особой заботе и поддержке.

      По данному факту начато расследование. Сотрудниками управления полиции Бостандыкского района изучаются видеоматериалы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также действия специалиста и руководства коррекционного центра", - сообщили в ведомстве.

      В полиции уточнили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

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