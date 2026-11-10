25-летнего казахстанца наказали за оскорбительные слова о незнакомце (видео)

25-летнего жителя Туркестанской области наказали за то, что он оскорбил незнакомца во время прямого эфира в TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает Telegram-канал Polisia.kz, 25-летний житель Ордабасинского района Туркестанской области во время прямого эфира в TikTok оскорбил незнакомого ему человека, задев его честь и достоинство.

"По данному факту сотрудники полиции приняли соответствующие меры, установили личность правонарушителя и доставили его в отдел полиции. Собранные материалы направили в суд", - заявили в полиции.

Постановлением суда гражданин признан виновным. За использование нецензурной брани в общественном месте и оскорбление другого человека ему назначен штраф.

Полиция призывает пользователей социальных сетей строго соблюдать нормы этики.

"За каждое слово, сказанное по ту сторону экрана, также приходится отвечать. Оскорбительные высказывания в адрес других людей во время прямых эфиров в социальных сетях могут повлечь за собой ответственность перед законом.

Подобные противоправные действия не остаются без внимания полиции", - добавили правоохранители.

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