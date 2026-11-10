25-летнего казахстанца наказали за оскорбительные слова о незнакомце (видео)
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25-летнего жителя Туркестанской области наказали за то, что он оскорбил незнакомца во время прямого эфира в TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает Telegram-канал Polisia.kz, 25-летний житель Ордабасинского района Туркестанской области во время прямого эфира в TikTok оскорбил незнакомого ему человека, задев его честь и достоинство.
"По данному факту сотрудники полиции приняли соответствующие меры, установили личность правонарушителя и доставили его в отдел полиции. Собранные материалы направили в суд", - заявили в полиции.
Постановлением суда гражданин признан виновным. За использование нецензурной брани в общественном месте и оскорбление другого человека ему назначен штраф.
Полиция призывает пользователей социальных сетей строго соблюдать нормы этики.
"За каждое слово, сказанное по ту сторону экрана, также приходится отвечать. Оскорбительные высказывания в адрес других людей во время прямых эфиров в социальных сетях могут повлечь за собой ответственность перед законом.
Подобные противоправные действия не остаются без внимания полиции", - добавили правоохранители.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454741-25-letnego-kazahstanca-nakazali-za-oskorbitelnye-slova-o-neznakomce-video/
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