Алматинец откликнулся на предложение о работе в Telegram и попался полиции (видео)

В Алматы полиция задержала мужчину, у которого при обыске обнаружили 10 подозрительных свертков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Как сообщает Департамент полиции Алматы, сотрудники патрульной полиции Ауэзовского района остановили мужчину, у которого обнаружили подозрительную находку.

"В карманах его куртки и джинсов находились свертки с порошкообразным содержимым, расфасованным в зип-пакеты. Также изъят мобильный телефон", - рассказали в полиции.

Как выяснилось, мужчина нашел предложение о заработке через Telegram. Неизвестные обещали вознаграждение за доставку запрещенных веществ и размещение так называемых тайников.

"В день задержания ему поручили оборудовать 10 тайников на территории города. Однако довести задуманное до конца не успел.

При виде большого количества полицейских автомобилей он попытался избавиться от подозрительного содержимого, но был задержан", - рассказали правоохранители.

Изъятое вещество направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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