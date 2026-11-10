Тренер по волейболу в ЗКО избил юного воспитанника из-за отказа ехать на соревнования

В Западно-Казахстанской области тренер по волейболу оказался на скамье подсудимых после избиения несовершеннолетнего воспитанника. Вынесен приговор, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, районный суд №2 Акжаикского района рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью несовершеннолетнего (п.8 ч.2 ст.108-1 УК РК).

Судом установлено, что подсудимый, являясь тренером по волейболу, разозлился на ответ несовершеннолетнего о том, что тот не поедет на соревнования. На почве возникшего конфликта мужчина умышленно нанес подростку два удара рукой по лицу, после чего ударил ногой в область грудной клетки.

От полученных ударов несовершеннолетний отступил назад и ударился головой об стену помещения.

Впоследствии подросток пожаловался родителям на боли в теле, после чего обратился за медицинской помощью.

Исследовав представленные доказательства, суд признал подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.8 ч.2 ст.108-1 УК РК.

С учетом обстоятельств дела ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Приговор вступил в законную силу.

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