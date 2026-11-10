Мужчина избил ребенка на детской площадке в Костанайской области

В Костанайской области мужчина оказался на скамье подсудимых после нападения на ребенка на детской площадке. Ему дали 100 часов общественных работ, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, Узункольским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном нанесении побоев, не повлекших причинение легкого вреда здоровью, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего (ст.109-1 ч.2 п.8 УК РК).

Судом установлено, что подсудимый в сентябре 2026 года в селе Сатай, находясь на детской площадке, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки слева несовершеннолетнему, чем причинил последнему физическую боль.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде привлечения к общественным работам.

Подсудимый вину признал в полном объеме.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание - чистосердечное раскаяние, совершение уголовного проступка впервые, а также наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил мужчине наказание в виде привлечения к общественным работам на 100 часов.

Также судом установлены особые требования к поведению осужденного на 6 месяцев, предусматривающие запрет вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами.

С подсудимого в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

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