Кучу пустых банок из-под пива нашли в авто акмолинца (видео)

Жителя Акмолинской области, в салоне и багажнике авто которого нашли пустые банки из-под пива, арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, 7 ноября около 23:00 на автодороге Кокшетау - Красный Яр сотрудники батальона патрульной полиции остановили автомобиль "ВАЗ-21150", манера управления которого вызвала подозрение.

В ходе проверки водитель признался полицейским, что перед поездкой употреблял пиво.

При этом в салоне и багажном отделении автомобиля находилось значительное количество пустых пивных банок.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлен административный протокол. Автомобиль водворен на специализированную стоянку.

По решению суда мужчине назначено 15 суток административного ареста с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

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