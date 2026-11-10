Кучу пустых банок из-под пива нашли в авто акмолинца (видео)
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Жителя Акмолинской области, в салоне и багажнике авто которого нашли пустые банки из-под пива, арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По информации пресс-службы ведомства, 7 ноября около 23:00 на автодороге Кокшетау - Красный Яр сотрудники батальона патрульной полиции остановили автомобиль "ВАЗ-21150", манера управления которого вызвала подозрение.
В ходе проверки водитель признался полицейским, что перед поездкой употреблял пиво.
При этом в салоне и багажном отделении автомобиля находилось значительное количество пустых пивных банок.
Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении водителя составлен административный протокол. Автомобиль водворен на специализированную стоянку.
По решению суда мужчине назначено 15 суток административного ареста с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454696-kuchu-pustyh-banok-iz-pod-piva-nashli-v-avto-akmolinca-video/
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