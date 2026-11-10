Автомобилист проехался по велодорожке, чтобы объехать пробку в Алматы: его ищет полиция (видео)

Водитель автомобиля заехал на велодорожку в Алматы, чтобы объехать пробку на дороге. В настоящее время полиция ищет нарушителя, передает NUR.KZ.

Паблик kris_p_almata опубликовал видео в Threads, на котором видно, как водитель авто решил проехаться по велодорожке, чтобы объехать пробку.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы, в настоящее время устанавливается личность водителя.

"Департамент полиции Алматы принципиально реагирует на подобные факты пренебрежения правилами дорожного движения и безопасности окружающих.

По данному факту сотрудниками подразделения розыска управления административной полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление водителя и его привлечение к ответственности в соответствии с законодательством.

Подобное поведение на дороге недопустимо. Ни один участник дорожного движения не вправе использовать инфраструктуру, предназначенную для других категорий граждан, в нарушение установленных правил", - заявили в ведомстве.

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