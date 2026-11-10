Антикор расследует выплату 202 млн тенге на ПСД в Алматы: речь о крупном дорожном проекте

В Алматы начато досудебное расследование по факту разработки некачественного автодорожного проекта, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.

Как сказано в заявлении, прокуратура города Алматы выявила факты незаконного расходования бюджетных средств при разработке проекта реконструкции автомобильной дороги.

"Установлено, что местное управление развития дорожной инфраструктуры выплатило подрядчику 202 млн тенге за проектно-сметную документацию (ПСД), которая не прошла государственную экспертизу и не может быть реализована.

Кроме того, заказчиком не была взыскана неустойка и обеспечение исполнения договора на 27 млн тенге", - сказано в сообщении.

На данный момент начато досудебное расследование по статье 361 Уголовного кодекса РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Расследование проводится Антикоррупционной службой ДКНБ города Алматы.

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