Антикор расследует выплату 202 млн тенге на ПСД в Алматы: речь о крупном дорожном проекте
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Алматы начато досудебное расследование по факту разработки некачественного автодорожного проекта, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру мегаполиса.
Как сказано в заявлении, прокуратура города Алматы выявила факты незаконного расходования бюджетных средств при разработке проекта реконструкции автомобильной дороги.
"Установлено, что местное управление развития дорожной инфраструктуры выплатило подрядчику 202 млн тенге за проектно-сметную документацию (ПСД), которая не прошла государственную экспертизу и не может быть реализована.
Кроме того, заказчиком не была взыскана неустойка и обеспечение исполнения договора на 27 млн тенге", - сказано в сообщении.
На данный момент начато досудебное расследование по статье 361 Уголовного кодекса РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Расследование проводится Антикоррупционной службой ДКНБ города Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2454684-202-mln-tenge-na-psd-po-rekonstrukcii-dorogi-antikor-rassleduet-rastratu-sredstv-v-almaty/
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