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      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      Павлодарец стал страдать потерей памяти после застолья

      Опубликовано:

      Кулак
      Кулак. Иллюстративное фото: Photographer, Basak Gurbuz Derman/Getty Images

      Павлодарец с июня 2026 года стал страдать потерей памяти после застолья со спиртным с невменяемым мужчиной, которое обернулось конфликтом, передает irbistv.kz.

      Уголовное дело рассмотрели по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

      Установлено, что незнакомые мужчины решили выпить вместе. Один из них, как выяснилось позже, страдает шизофренией. В ходе возникшего конфликта он нанес оппоненту сначала удар в лицо, а после еще несколько ногами по голове.

      "Потерпевший показал суду, что между ним и обвиняемым в ходе распития алкоголя возник словесный конфликт, тогда обвиняемый нанес ему кулаком удар по голове, он упал на землю, после чего последний нанес ему несколько ударов ногами по голове, всего нанес руками и ногами около 3-4 ударов. Сознание терял. После выписки из больницы из-за травмы страдает потерей памяти, в настоящее время воспоминания возвращаются", - говорится в постановлении межрайонного суда по уголовным делам Павлодара.

      Суд решил, что вина доказана, однако вынес постановление, а не приговор. Причиной стал диагноз подсудимого и тот факт, что он в момент совершения преступления не мог отдавать отчет своим действиям.

      В итоге мужчине назначили принудительное лечение в психиатрической больнице.

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